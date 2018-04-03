الرقابة المالية تدرس ملف زيادة رأسمال هيرمس القابضة

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المجموعة المالية هيرمس القابضة، أودعتها اليوم الثلاثاء نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر، وجارٍ فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة المجموعة فى 29 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 3 مليارات جنيه إلى 3.8 مليار، بزيادة قدرها 768.6 ملي



رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المجموعة المالية هيرمس القابضة، أودعتها اليوم الثلاثاء نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر، وجارٍ فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة المجموعة فى 29 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 3 مليارات جنيه إلى 3.8 مليار، بزيادة قدرها 768.6 مليون جنيه، موزعة على 153.7 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات بواقع سهم لكل أربعة أسهم خصما على حساب الاحتياطي القانوني الظاهر في ميزانية 31 ديسمبر 2017.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 1.25 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 1.49 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 3.07 مليار جنيه، موزعاً على 614.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.