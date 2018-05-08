الرقابة المالية تدرس ملف زيادة رأسمال يونيباك للتغليف والتعبئة

رجب عزالدين:قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف "يونيباك" أودعتها اليوم الثلاثاء، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجار فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 29 أبريل الماضى على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه مع

رجب عزالدين:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف “يونيباك” أودعتها اليوم الثلاثاء، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجار فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 29 أبريل الماضى على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 38.5 مليون جنيه إلى 77 مليون جنيه بزيادة قدرها 38.5 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على عدد 38.5 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه بواقع سهم مجانى لكل سهم أصلى وتمول من الاحتياطيات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أرباح الشركة أربع مرات خلال 2017 لتصل إلى 55.5 مليون جنيه مقابل صافى ربح قدره 11 مليون جنيه خلال 2016.

