الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ مستشفى كليوباترا على النزهة الدولى

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت -اليوم الأربعاء- مشروع عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة مستشفى كليوباترا، لشراء 7.5 مليون سهم، تمثل نسبة 100% من أسهم رأس مال شركة مستشفى النزهة الدولى.وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن سعر العرض المقدم يبلغ 90 جن

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت -اليوم الأربعاء- مشروع عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة مستشفى كليوباترا، لشراء 7.5 مليون سهم، تمثل نسبة 100% من أسهم رأس مال شركة مستشفى النزهة الدولى.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن سعر العرض المقدم يبلغ 90 جنيهًا للسهم الواحد، وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.

ويبلغ رأسمال مستشفى النزهة 43.2 مليون جنيه، موزعًا على 7.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للواحد.

وتقدمت الشركة فى مطلع يناير الجارى، بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر من 100 مليون إلى 800 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى قبل الزيادة 100 مليون جنيه، موزعًا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للواحد.