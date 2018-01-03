الرقابة المالية تدرس عرض استحواذ المصرية الكويتية على الدلتا للتأمين

رجب عزالدين أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة القابضة المصرية الكويتية لشراء عدد 16.7 مليون سهم تمثل 66.973% من رأسمال شركة الدلتا للتأمين. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية، إن سعر العرض المقدم يبلغ 20 جنيها للسهم وجار دراسته للبت فيه. و

رجب عزالدين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة القابضة المصرية الكويتية لشراء عدد 16.7 مليون سهم تمثل 66.973% من رأسمال شركة الدلتا للتأمين.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية، إن سعر العرض المقدم يبلغ 20 جنيها للسهم وجار دراسته للبت فيه.

وأعلنت القابضة الكويتية أمس الثلاثاء نيتها لتقديم ملف عرض الشراء الإجباري للرقابة المالية بسعر مقترح 20 جنيها للسهم.

وقالت الشركة إن الموافقة على الاستحواذ تأتى طبقا للمادة رقم (27) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين بجمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ويبلغ رأسمال الدلتا للتأمين 100 مليون جنيه، موزعا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 15.3 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون بالفترة المقارنة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال القابضة الكويتية نحو 256.11 مليون دولار، موزعا على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار للسهم وتستحوذ على 32% من أسهم الدلتا للتأمين.