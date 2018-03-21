الرقابة المالية تدرس رفع نسبة أسهم الطروحات الجديدة بالبورصة

■ ربط القيمة بنصف فى الألف من رأس المال السوقى لحرة التداول.. أحد البدائل ■ مُهلة لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة عقب إقرار الضوابط الجديدةقسم البورصةتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد القيد بالبورصة، عبر رفع نسبة حصة الأسهم فى الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و%25 بدلاً من %10، بالإضافة

■ ربط القيمة بنصف فى الألف من رأس المال السوقى لحرة التداول.. أحد البدائل

■ مُهلة لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة عقب إقرار الضوابط الجديدة



قسم البورصة

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد القيد بالبورصة، عبر رفع نسبة حصة الأسهم فى الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و%25 بدلاً من %10، بالإضافة لرفع نسبة التداول الحر فى الشركات المقيدة فعليًا، لتصل إلى %10 بدلًا من %5.

قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خطة العمل المستقبلية التى اعدتها «الهيئة» تحت مسمى «إستراتيجية 2022»، تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية عبر رفع نسبة التداول الحر، وحصة أسهم الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق آليتين جديدتين، أولاهما أن تتراوح النسبة المراد طرحها فى أى شركة جديدة ما بين 20 و%25 من الأسهم.

وقال إن الآلية الثانية تكمن فى تحديد نسبة الأسهم المراد طرحها، بواقع نصف بالألف من رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول فى السوق ككل، أو تطبيق الآليتين معًا، أو أيهما أقل.

وتنص قواعد القيد المطبقة حاليًا بسوق المال على إلزام الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة بطرح نسبة لا تقل عن %10 من رأس المال، و ألا تنخفض نسبة الأسهم حرة التداول عن %5، ولا يقل عدد المساهمين الجدد عن 300، كشرط رئيسى للقيد بسوق داخل المقصورة، وتختلف الشروط فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، من ناحية ألا تقل نسبة الطرح عن %20 من رأس المال، ونسبة التداول الحر %10.

وأوضح النشار لـ «المال» أن التعديلات – قيد الدراسة – سيتم تطبيقها أيضًا على الشركات المقيدة فعليًّا، عبر إلزامها برفع نسبة التداول الحر إلى %10 من رأس المال بدلًا من %5 المعمول به حاليًا، أو بأن تكون قيمة ربع فى الألف من رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول.

وأوضح أن الهيئة ستمنح الشركات المقيدة مهلة زمنية ستتحدد لاحقًا لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة عقب إقرارها من مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف إلى تطوير السوق وتوسيع قاعدة الملكية.

وعلمت المال أن نحو %30 من الشركات المقيدة حاليًا ستكون غير متوافقة مع التعديلات الجارى دراستها من جانب الرقابة المالية.

يشار إلى أن القيادة الحالية للرقابة المالية تبنت مشروعًا لإعداد إستراتيجية قومية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية كسوق المال والتأجير التمويلى والتأمين، والتمويل العقارى والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، بحلول عام 2022، وما زالت تجرى النقاشات اللازمة مع مختلف أطراف السوق، لوضع التصورات والبنود النهائية للاستراتيجية.