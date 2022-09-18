«الرقابة المالية» تدرس خطوات تصفية «المتحدة للتأمين» الأسبوع الجارى

تعقد اللجنة الثلاثية المشرفة على تصفية شركة «المتحدة للتأمين» اجتماعا الأسبوع الجارى مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة خطوات تنفيذ عملها.

وكشف عثمان شحاته مستشار مالى مستقل بقطاع التأمين وأحد أعضاء اللجنة أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة تنفيذ التصفية، مشيرا إلى أن مدة العمل 6 شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها فى 11 سبتمبر الحالى، و يجوز مد المهلة بموافقة مجلس إدارة «الرقابة المالية».

وأوضح أن المتبع فى مثل هذه الحالات هو دراسة آخر مركز مالى للشركة وتحليل حجم أصولها ومستحقاتها المتأخرة لدى الغير والسعى إلى تحصيلها، بجانب العمل على سداد التزاماتها وعلى رأسها تعويضات العملاء (حملة الوثائق).

وأضاف أنه ستتم مخاطبة دائنى «المتحدة للتأمين» من حملة الوثائق وأصحاب المصالح للتقدم إلى المصفى العام للحصول على مستحقاتهم، مؤكدا أنه فى حال فاقت التزامات الشركة تجاه الدائنين مستحقاتها سيتم اللجوء إلى ما يسمى بـ«قسمة الغرماء».

والمعروف أن «قسمة الغرماء» هى الآلية التى يلجأ إليها المصفى حال عدم كفاية أصول الشركة لسداد كافة مديونياتها إذ يتم سدادها وفقاً لحصص الدائنين.

وأشار إلى أن الأولوية لوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الدائنين، وفى حال تبقى فائض يكون من نصيب المساهمين.

وكان “فريد” أصدر قرارا بتصفية أعمال الشركة المتحدة للتأمينات العامة وتعيين د أحمد مصطفى شوقى (مكتب مزارز- مصطفى شوقى للمحاسبة والمراجعة) مصفياً عاماً لها.

وتضم اللجنة الثلاثية للإشراف على عملية التصفية ومتابعة أعمالها رائد جعفر النفراوى المستشار القانونى للاتحاد المصرى للتأمين رئيسا، وعضوية كل من عثمان شحاته مستشار مالى مستقل بقطاع التأمين، ومحمد زهران المدير التنفيذى لمجمعة تأمين السفر.