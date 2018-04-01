الرقابة المالية تدرس حزمة تشريعات إلزامية فى قطاع التأمين خلال 4 سنوات

الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمر:تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد حزمة تشريعات إلزامية جديدة تخص قطاع التأمين بهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع المقبلة.قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن استراتيجية ال

الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمر:





تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد حزمة تشريعات إلزامية جديدة تخص قطاع التأمين بهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع المقبلة.

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن استراتيجية الهيئة 2018/2022 أن تلك التشريعات تشمل المسئولية المهنية للمهن الطبية والصيدلة لتعويض المتضررين نتيجة لأخطاء أصحاب تلك المهن وسوف يكون إصدار وثيقة المسئولية المهنية شرطا لحصول الطبيب أو الصيدلى على ترخيص مزاولة نشاطه.

وأضاف عمران خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية أنه من المخطط أيضا إصدار تشريعات للمسئولية المهنية للمهندسين وبموجب القانون يحصل المهندس على وثيقة مسئولية مهنية من أحد شركات التأمين لتعويض المتضرر وهو الطرف الثالث فى حالة حدوث خطأ فى التصميم أدى إلى انهيار العقار مثلا وتكون الوثيقة شرطا لحصول المهندس على ترخيص مزاولة النشاط بجانب تشريعات للمسئولية المهنية لمن يزاول الأعمال الاستشارية سواء الهندسية أو القانونية أو التأمينية أو خبراء تقدير الأضرار والمعاينات ومراقبى الحسابات.