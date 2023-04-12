«الرقابة المالية» تدرس تشكيل لجنة مع شركات التأمين لتنفيذ «الربط الإلكترونى»

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا أمس مع الأعضاء المنتدبين ومديرى تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين لبحث آليات تنفيذ قرار ربط قواعد البيانات إلكترونيًا، خاصة فيما يتعلق بالعملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض فى حالات فرع «الائتمان».

كشف محمود دهشان، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة «GIG» مصر لتأمينات الحياة التكافلى، أن «الرقابة المالية» اقترحت تشكيل لجنة تضم مديرى إدارات تكنولوجيا المعلومات والحساب الآلى بشركات القطاع بجانب ممثلين للهيئة، لتذليل أى عقبات أمام تطبيق القرار.

وأوضح «دهشان» أن القرار يستهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وسهولة اعتماد المنتجات، بما يدعم ثقة العملاء فى قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش المتطلبات التكنولوجية لربط قواعد بيانات الشركات بمنصة هيئة الرقابة المالية.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية سوف تجرى تطويرًا لمنصتها الإلكترونية ونظم الـ«API» -برامج وسيطة لنقل البيانات- بهدف توحيد نماذج العمل (Format) الخاصة للربط الإلكترونى مع شركات التأمين.

ولفت إلى أن القرار يستهدف سرعة إتاحة شركات التأمين البيانات الخاصة بسجل الإصدار، بما فى ذلك بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم، وأسباب الرفض، منح الوثائق وتعديلها وإلغاؤها، والتسويات، وتحصيل الأقساط، وسجل التعويضات، بما فى ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها.

ويشمل ذلك أيضًا البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، والايرادات المصروفات المتعلقة بها)، واتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة المعيدين الدائنة والمدينة، وبيانات مقار وفروع الشركة، إضافة إلى أى بيانات أخرى، على أن تكون المعلومات الخاصة بالعملاء والشركات سرية، ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، مع وضع ضوابط الخاصة بالتعامل عليها.

وأكد أن ذلك يوفر على الهيئة الانتظار 3 شهور للحصول على هذه البيانات بشكل ربع سنوى من شركات التأمين أو كل عام بالنسبة للميزانية مما يسهل عملية الرقابة والإشراف على القطاع وسرعة اتخاذ القرارات وتقييم الأداء.

وكشف أن هناك توجها من «الرقابة المالية» للسماح بتقديم طلبات تأسيس الشركات عبر منصتها الإلكترونية، والموافقة على اختيار الأعضاء المنتدبين وتشكيل مجالس الإدارات، إلى جانب اعتماد المنتجات بدلًا من التعامل الورقى فيما سبق. ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية لهيئة الرقابة المالية سوف تتيح بعد تطويرها سرعة حصول شركات التأمين على القرارات التنظيمية الصادرة من الرقيب، وسهولة الاستعلام عنها، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعات دورية لحين الانتهاء من تطبيق القرار.