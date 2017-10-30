الرقابة المالية تدرس تشريعات إلزامية في نشاط التأمين

الشاذلى جمعةكشف هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة العامة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين أن استراتيجية الهيئة بالنسبة لنشاط التأمين ترتكز على ضرورة زيادة حجم مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى فى سوق التأمين من 0.8% حاليا إلى 1.5%، وذلك من خلال عدة إجراءات منها التعديل التشريعى.و

الشاذلى جمعة

كشف هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة العامة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين أن استراتيجية الهيئة بالنسبة لنشاط التأمين ترتكز على ضرورة زيادة حجم مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى فى سوق التأمين من 0.8% حاليا إلى 1.5%، وذلك من خلال عدة إجراءات منها التعديل التشريعى.

وأضاف رمضان خلال الندوة التى نظمتها جمعية الخبراء الاكتواريين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين أنه يتم دراسة إصدار تشريعات إلزامية لبعض أنواع التأمين لتوفير التغطية التأمينية لعدد كبير من المواطنين، ومواجهة الأخطار التى يتعرضون لها.

وأوضح أن هناك جهات حكومية لا تؤمن على الأصول التابعة لها رغم ضخامة حجم تلك الأصول، وما تتعرض له من أخطار، ومشيرا إلى أن الهيئة سوف تساعد شعب التأمين والعلوم الاكتوارية بالجامعات المصرية على اعتماد مناهجها وشهاداتها من جهات دولية معتمدة.