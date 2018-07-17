الرقابة المالية تدرس الانضمام لمبادرة التأمين المستدام بالولايات المتحدة

مروة عبد النبىتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات الانضمام لمبادرة التأمين المستدام بالولايات المتحدة الأمريكية.كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاتحاد المصرى للتأمين يدرس إعداد ميثاق شرف لمهنة التأمين، لافتا إلى أن الهيئة سوف تعتمده بشكل أدبى أو قانونى لتطبيقه

مروة عبد النبى

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات الانضمام لمبادرة التأمين المستدام بالولايات المتحدة الأمريكية.

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاتحاد المصرى للتأمين يدرس إعداد ميثاق شرف لمهنة التأمين، لافتا إلى أن الهيئة سوف تعتمده بشكل أدبى أو قانونى لتطبيقه على كل المهنيين والتنفيذيين بقطاع التأمين.

وأضاف عمران على هامش مؤتمر مبادرة “معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين” أن الهيئة سوف تنتهى من المسودة النهائية لتعديلات القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى مع كل أطراف الصناعة.