الرقابة المالية تدرس الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم خدمات السوق

الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمر:تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال استراتيجيتها فى تطوير قطاع التأمين 2018/2022 إلى الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الرقابية للسوق التأمينى لتسهيل عملية الرقابة والتواصل مع شركات التأمين وبما يسهل من تحول الهيئة إلى استخدام الرقابة على أساس ال

الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمر:

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال استراتيجيتها فى تطوير قطاع التأمين 2018/2022 إلى الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الرقابية للسوق التأمينى لتسهيل عملية الرقابة والتواصل مع شركات التأمين وبما يسهل من تحول الهيئة إلى استخدام الرقابة على أساس التكنولوجيا وهو ما يعرف بـ Reg-Tech.

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة الاستثمار مع هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تتعاون وتنسق مع شركات التأمين حاليا من خلال الاتحاد المصرى للتأمين لإنشاء مركز معلومات لكافة بيانات نشاط التأمين يساعد فى تطوير طرق الاكتتاب وتقليل الأخطار وتحديد السعر العادل للتغطيات التأمينية، وتطوير المنتجات الحالية، وكذلك تكوين أساس لمبادرات الابتكار فى مجال التأمين ومنع الممارسات الضارة سواء من جانب العملاء أو الشركات.