الرقابة المالية تدرس إفصاح بنك البركة لزيادة رأس المال المصدر

رجب عزالدين:قالت هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، إنها تلقت نموذجا الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال بنك البركة – مصر، وجار فحصه ودراسته.ووافق مجلس الإدارة البنك بجلسته المنعقدة 29 يناير الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 1.2 مليار جنيه جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 63.3 مليون جنيه.

رجب عزالدين:

قالت هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، إنها تلقت نموذجا الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال بنك البركة – مصر، وجار فحصه ودراسته.

ووافق مجلس الإدارة البنك بجلسته المنعقدة 29 يناير الجارى على زيادة رأس المال المصدر من 1.2 مليار جنيه جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 63.3 مليون جنيه.

كما وافق مجلس إدارة بنك البركة – مصر على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 20% من رأس المال المدفوع للبنك.

تتوزع هذه الزيادة فى صورة نقدية بواقع 1.05 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 190 مليون جنيه تمثل 15% من رأس المال المدفوع، كما سيتم توزيع الـ5% المتبقية فى صورة أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.05 سهم مجانى لكل سهم قائم باجمالى عدد 9.4 مليون سهم مجانى بالقيمة الاسمية البالغة 7 جنيهات للسهم وذلك بقيمة إجمالية 63.3 مليون جنيه.

ومن المقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع للنظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بتوزيع أسهم مجانية وذلك خلال أسبوع من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

