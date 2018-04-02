الرقابة المالية تدرس إعفاء التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف

الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمرتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم حوافز لنشاط التأمين متناهى الصغر ضمن التعديلات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 للاشراف والرقابة على قطاع التأمين.أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحافز تشمل إعفاء أقساط التأمين متناهى الصغر من

الشاذلى جمعة وأحمد عاشور وشريف عمر

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم حوافز لنشاط التأمين متناهى الصغر ضمن التعديلات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 للاشراف والرقابة على قطاع التأمين.

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحافز تشمل إعفاء أقساط التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطوير أو تخفيضها وذلك فى اطار استراتيجية الشمول المالى وتشجيع التأمين متناهى الصغر والتحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملاءة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية

Solvency 2 .

وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإلزامية سواء لجهات أو أفراد وذلك استرشادا بالخبرات الدولية فى هذا الشأن.

وأضاف عمران خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة الاستثمار والرقابة المالية، أن التعديلات تضع ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الانترنت سواء للشركات الحالية أو متخصصة تؤسس على تلك المنظومة بجانب تحديث معايير وضوابط الإفلاس والتصفية، فضلا عن أحقية الهيئة فى مراجعة تعاقدات شركات التأمين مع الأطراف ذات العلاقة والحق فى مراجعة أعمالهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأخضعت التعديلات عملية تأسيس وترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية لسلطة الرقابة المالية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك وحوافز تشريعية تسمح لشركات الرعاية الصحية التى ترغب فى التحول إلى ممارسة نشاط تأمين صحى ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة.

وأعطت التعديلات لهيئة الرقابة سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة وليس وفقا لأحكام قانون الشركات وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية وكذلك ضوابط الاستحواذ والاندماج بجانب وضع ضوابط ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين ووضع أطر الرقابة عليها.