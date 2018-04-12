الرقابة المالية تخفض مدة قرار وقف مصر للسمسرة

رجب عزالدين وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تخفيض مدة قرار وقف شركة مصر للسمسرة في الأوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط من شهر إلى أسبوع. وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن الموضوع عرض…

رجب عزالدين



وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تخفيض مدة قرار وقف شركة مصر للسمسرة في الأوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط من شهر إلى أسبوع.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن الموضوع عرض على رئيس الهيئة ووافق على الاكتفاء بوقف الشركة لمدة أسبوع فقط انتهت يوم الأربعاء الموافق 11 إبريل، على أن يتم أن يتم إعادة مزاولة الشركة لنشاطها، اعتبارًا من اليوم 12 إبريل.



كانت لجنة التظلمات بالهيئة قد رفضت الأسبوع الماضى، التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الأوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط.

وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في 12 فبراير الماضى، شركة مصر للسمسرة في الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا أو لحين إزالتها للمخالفات المنسوبة إليها أيهما أقرب، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارات المؤرخة فى 23 يونيو 2018 و5 يناير 2016 و9 اغسطس 2016.