الرقابة المالية تختار نائبة بالبرلمان ضمن تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لقطاع التأمين



اختار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتورة غادة علي عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ضمن تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لقطاع التأمين.

وتمثل اللجنة الاستشارية لقطاع التأمين حلقة وصل للاستماع الى أصوات ومطالب السوق وتطويرها فيما يعزز من كفاءة عمل الأسواق وتنافسيتها.

وتهدف هذه اللجنة الى تعزيز منهج الشراكة مع الكوادر المهنية بالأسواق المالية غير المصرفية للارتقاء بها وتنميتها لتعزيز الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية متنوعة للشركات للتوسع والنمو وكذلك منتجات تأمينية للتحوط ضد المخاطر المختلفة مستقبلا.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية يتم تشكيلها وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992 ، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.