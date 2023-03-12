الرقابة المالية تفحص سلامة وقانونية عمومية «برايم»

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، فحص مدى سلامة وقانونية الإجراءات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية في 8/3/2023.

وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن القرار يأتي انطلاقا من دور الهيئة في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

ونوهت الهيئة بأنه في ضوء ما أسفر عنه اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة في 8/3/2023، وما تم مناقشته واتخاذه من قرارات فإن الهيئة ستقوم بفحص ودراسة موقف تلك الجمعية من حيث مدى سلامة وقانونية الإجراءات التي تمت أثناء انعقادها.

وكذلك صحة إثبات نسب حضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة لتلك الجمعية، وصحة التصويت على القرارات المتخذة فيها بناءً على تحقيقات سوف تجريها الهيئة مع كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيهم مراقب حسابات الشركة الحاضر للجمعية.

وذلك في ضوء المستندات التي سوف يتم تقديمها للهيئة من مراقب الحسابات ومن الشركة للوقوف حول الإجراء القانوني الواجب اتخاذه.