الرقابة المالية تحث شركات التأمين على إعادة النظر فى تسعير منتحاتها

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التأمين يحتاج إلى زيادة النظر في تسعير منتجاته استجابة لزيادة درجة وحجم المخاطر.

واضاف فريد خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أن العالم يواجه مخاطر مركبة ومنها وباء كورونا و زيادة التضخم واضطرابات سلاسل التوريد والامداد والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن قطاع التأمين تأثر بهذه الأزمات فى صورة زيادة حجم التعويضات المسددة.

وأشار إلى أهمية التطوير التكنولوجي وايضا توزيع المنتجات التأمينية فى هذه الصناعة.

ولفت إلى أهمية مشاركة قطاع التأمين فى استخدام السندات الخضراء كأحد الأدوات المالية الجديدة خاصة بعد صدور تعديلات قانون سوق المال.

وأكد على أهمية الاهتمام بملف الاستدامة فى قطاع التأمين وزيادة الاعتماد على الأدوات المالية المرتبطة بها.