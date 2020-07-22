«الرقابة المالية» تحث الشركات للإفصاح عن ممارساتها المجتمعية على شبكات التواصل

قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة كانت حريصة مع بداية عودة الحياة للنشاط الاقتصادي على تعزيز عملية دمج الاستدامة والإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة داخل جميع الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .

وأضاف النشار فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن هيئة الرقابة أطلقت سلسلة توعية على شبكة التواصل المهنية Linked in تستهدف الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

وتستهدف التوعية تشجيع الشركات الخاضعة لرقابتها على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة بشكل يتواكب بمرونة مع المتغيرات العالمية.

وأوضح النشار أن سلسلة التوعية قدمت بعض الممارسات التي يمكن تطبيقها، حيث إن اتباع مبادئ الحوكمة ومراعاة المعايير البيئية والمجتمعية أصبحت أولوية استراتيجية للشركات لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية وتقليل مخاطر العمل وتعزيز وزيادة فرص النمو لمشاريع وأعمال الشركة وتشجيع الابتكار وبناء ميزة تنافسية.

الرقابة المالية : الإفصاح يجذب شرائح جديدة من المستثمرين

نائب رئيس هيئة الرقابة المالية

كما أن الإفصاح عن أداء الشركات في تعاملها تجاه البيئة والمجتمع من شأنه زيادة قدرة الشركات على التوافق مع التشريعات واللوائح الجديدة العالمية والمحلية المتعلقة بالبيئة والتي بإمكانها فتح آفاق استثمارية جديدة للشركات.

كما يعمل الإفصاح على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والأفراد المهتمين بتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه العالم بالنسبة للمناخ والبيئة.

وتضمنت رسائل التوعية كيف يمكن لكوادر الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أن يكون مسؤولاً مجتمعيا – في شركته – وقدمت له بعض الأمثلة التي يمكن تطبيقها كتحسين أوضاع العاملين واتباع سياسات العدالة والمساواة، ودمج ذوي الهمم وتوفير البيئة المناسبة لهم بمكان العمل.

كما نصحت بدعم الرياضيين وأصحاب الهمم ورعايتهم، ودعم حملات لجمع التبرعات لجهات معينة (مستشفيات – دور رعاية )، إضافة إلى دمج العاملين في الشركة في برامج تطوعية ومبادرات لخدمة المجتمع المحيط بمكان العمل، وتوفير الاحتياجات الأساسية للقرى الأكثر فقراً وتوصيل المياه الصالحة للاستهلاك.

كما أوضحت سلسلة التوعية كيف يمكن لكوادر الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أن يكون مسؤولاً بيئياً وقدمت له بعض الأمثلة التي يمكن تطبيقها في شركته من تنويع مصادر الطاقة في الشركة والإستثمار في تركيب الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء.

كذلك نصحت باستخدام وحدات الإضاءة الليد الموفرة في الاستهلاك، وجود نظام موفر لاستهلاك المياه وتقليل استهلاك الورق واستخدم التكنولوجيا بدلاً عن ذلك (البريد الالكتروني)، زيادة المساحات الخضراء في محيطك.

وأنهت الهيئة رسائل توعيتها على شبكة المعلومات بالتشديد على اتباع قواعد الحوكمة الرشيدة طبقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري.