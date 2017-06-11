الرقابة المالية تجمّد عمل اتحاد المساهمين فى العربية للأدوية

❏ الاتحاد يعيد انتخابات الإدارة لإلغاء قرار الهيئة بالتجميد ❏ عمر: الشركة تستهدف استثمار 57 مليونًا لتطوير المصنع العام المالى المقبلأسماء السيديعتزم اتحاد المساهمين بشركة العربية للأدوية المسيطر على %10 من أسهم الأخيرة، إعادة إجراء انتخابات مجلس إدارته يوم الخميس المقبل، وذلك عقب قرار الهيئة ال

❏ الاتحاد يعيد انتخابات الإدارة لإلغاء قرار الهيئة بالتجميد

❏ عمر: الشركة تستهدف استثمار 57 مليونًا لتطوير المصنع العام المالى المقبل

أسماء السيد

يعتزم اتحاد المساهمين بشركة العربية للأدوية المسيطر على %10 من أسهم الأخيرة، إعادة إجراء انتخابات مجلس إدارته يوم الخميس المقبل، وذلك عقب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتجميد كل أعمال الاتحاد بما فيها التمثيل بمجلس إدارة العربية.

وقال محسن عمر، مدير علاقات المستثمرين بالعربية للأدوية، إن الهيئة طالبت اتحاد المساهمين بإعادة إجراء انتخابات مجلس إدارته، لاعتراضها على بعض المخالفات الإجرائية فى الانتخابات السابقة.

وأضاف عمر فى تصريحات لـ«المال»: الاتحاد أجرى انتخاباته خلال أغسطس السابق، إلا أن الهيئة اعترضت على عدم توقيع مراقب الحسابات الخاص بالاتحاد، وهو ما اعتبرته خطأ وطالبت بإعادتها.

وأوضح أن الهيئة أرسلت مطالبها للاتحاد منذ مارس الماضى، إلا أن الاتحاد تباطأ فى إعادة الانتخابات، لتصدر الهيئة قرارها بتجميد جميع أعمال اتحاد المساهمين لحين تنفيذ مطالبها.

وكشف مدير علاقات المستثمرين بالعربية للأدوية، أن «العربية للأدوية» تستهدف ضخ استثمارات خلال العام المالى الجديد 2017-2018 بقيمة 57 مليون جنيه، توظفها فى أعمال إحلال وتجديد بعض الخطوط المتهالكة بالمصنع، فى اطار سعيها لزيادة المبيعات.

وكشفت «العربية للأدوية» عن مشروع موازنتها التقديرية للعام المالى 2018/2017، إذ تتوقع تحقيق إيرادات نشاط بنحو 350.2 مليون جنيه، مقابل محقق فعلى خلال 2016/2015 بقيمة 250.2 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق صافى ربح بنحو 18.8 مليون جنيه مقابل محقق بمبلغ 14.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2015-2016.

وفيما يتعلق بإضافة الشركة خط إنتاج جديد لمركزات الأعلاف، أكد عمر أن الشركة ما زالت تنتظر موافقات وزارة البيئة لوضع التفاصيل النهائية لبدء النشاط التصنيعى.

وكانت «العربية للأدوية» قد أعلنت لـ«المال» سابقًا فى عام 2015 موافقة وزارة الصحة على إضافة نشاط تصنيع المركزات والمواد الخام اللازمة لإنتاج الأعلاف الحيوانية فى المصنع.

يذكر أن أرباح العربية ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة جيدة، إذ حققت الشركة صافى أرباح بنحو 17.6 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 4 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المنقضى.

وأرجع مدير علاقات المستثمرين بالشركة ذلك الارتفاع إلى زيادة حجم المبيعات، مدعومة بزيادة أسعار بيع الأدوية.

يشار إلى أن «العربية للأدوية» تعمل فى مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطارية والمبيدات الحشرية، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 60 مليون جنيه، موزع على 6 ملايين سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات لكل سهم، وينقسم هيكل ملكيتها بين %60 للشركة القابضة للأدوية والكيماويات و%10 لاتحاد العاملين المساهمين والباقى أسهم حرة التداول.