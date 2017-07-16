الرقابة المالية تجمد نشاط ألفا للسمسرة شهرا

منى عبدالباري:قررت هيئة الرقابة المالية وقف نشاط شركة "ألفا" للسمسرة عن مزاولة النشاط المرخص لها لمدة 30 يوما، وذلك لعدم التزامها بإزالة مخالفات منسوبة لها، تم توجيه إنذارين لها يشأنها.وقال بيان منشور عبر شاشات التداول اليوم الأحد، إن مدة الوقف تبدأ من 16 يوليو وحتى 14 أغسطس 2017.وأشار إلى أن

منى عبدالباري:



قررت هيئة الرقابة المالية وقف نشاط شركة “ألفا” للسمسرة عن مزاولة النشاط المرخص لها لمدة 30 يوما، وذلك لعدم التزامها بإزالة مخالفات منسوبة لها، تم توجيه إنذارين لها يشأنها.



وقال بيان منشور عبر شاشات التداول اليوم الأحد، إن مدة الوقف تبدأ من 16 يوليو وحتى 14 أغسطس 2017.



وأشار إلى أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة، والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة رقم (95) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 20 – 11- 2016.









