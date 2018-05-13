الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من بيانات العميل

بعد مرور خمس سنوات على انتهاء التعاملات أو فسخ عقد التعامل منى عبدالباري قال دكتور خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يمكن لشركات السمسرة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من بيانات العملاء عقب مرور 5 سنوات من تاريخ إغلاق حساب…

بعد مرور خمس سنوات على انتهاء التعاملات أو فسخ عقد التعامل





منى عبدالباري



قال دكتور خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يمكن لشركات السمسرة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من بيانات العملاء عقب مرور 5 سنوات من تاريخ إغلاق حساب العميل أو وقف التعامل معه.



جاء ذلك ردا على مطالبات بتعديل المادة 228 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص على إلزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ – بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل بها مع عملائها والمراسلات المتبادلة لمدة خمس سنوات، وكذلك عقد فتح الحساب وتعديلاته من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه، ثم يتم إعدامها.



وأثيرت هذه المطالبات خلال اجتماع عقدته شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية اليوم لمناقشة دليل تفتيش شركات السمسرة وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بسوق المال.