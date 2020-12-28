بورصة وشركات

الرقابة المالية تتوقع تضاعف إصدارات الصكوك إلى 10 مليارات جنيه فى 2021

3 إصدارات في 2020 بقيمة 5.1 مليار جنيه
منى عبدالباري 2:27 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20 2:27 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات الصكوك للضعف في 2021، لتسجل 10 مليارات جنيه، وذلك في ظل مساعي الهيئة لتنمية سوق الصكوك حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة الي تمويل استثمارات جديدة.

3 إصدارات في 2020 بقيمة 5.1 مليار جنيه

وأشار عمران في بيان اليوم إلى أن العام الحالي كان الأول لإصدارات الصكوك، والتي بلغت 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليار جنيه.

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وكانت الهيئة أعلنت اليوم الموافقة على ثالث إصدار من الصكوك بسوق المال المصرى للعام الحالى، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- لإحدى الشركات- بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه، وبقيمة اسمية قيمتها ١٠٠ جنيه مصري (مائة جنيهًا مصريًا فقط لا غير) للصك الواحد.

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بقلم منى عبدالباري

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