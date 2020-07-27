«الرقابة المالية» تتلقى 7 طلبات للحصول على تراخيص «النانو فاينانس»

تقدمت 7 شركات تمويل متناهى الصغر بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط «التمويل الأصغر» المعروف بـ«النانو فاينانس» عقب إصدارها مؤخرًا لأول ترخيص لإحدى الشركات العاملة فى السوق .

وكشف عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها أصدرت أول رخصة لمزاولة نشاط «النانو فاينانس» لإحدى الشركات منذ شهرين تقريبًا، والتى نجحت فى تمويل عدد كبير من أصحاب المهن الحرة الصغيرة جدًا، فيما تقوم الهيئة بدراسة طلبات 7 شركات للحصول على رخص مزاولة النشاط.

وأضاف – فى حوار تنشره «المال» اليوم – أن «النانو فا ينانس» هو أحد أشكال تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، التى سينظمها قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية» والذى يجرى إعداده خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن الهيئة تلقت طلبات للحصول على رخصة مزاولة نشاط المستشار المالى الذكى أو الـ«ROBO ADVISOR» لافتًا إلى أن القانون محل الإعداد سينظم ضوابط مزاولة ذلك النشاط.

الانتهاء من المسودة الأولية لقانون «تنظيم استخدام التكنولوجيا فى الأنشطة المالية غير المصرفية»

ولفت إلى أن اللجنة التى تقوم بإعداد مشروع القانون انتهت من المسودة الأولى، وتقوم بمناقشتها مع خبراء من السوق للوصول إلى النسخة النهائية التى سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإقرارها لاحقًا.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى إدخال سوق التمويل إلى العالم الرقمى بالإضافة إلى استخدام الرقابة الرقمية التى تعتمد على الأدوات والآليات التكنولوجية الرقابية والإشرافية.

كانت «الرقابة المالية» أعلنت فى فبراير 2019، السماح لشركات التمويل بتقديم خدمة التمويل الأصغر، أو «النانو فاينانس» بحد أقصى 3 آلاف جنيه، ويُمنح للأفراد بشرط السداد فى فترة لا تتجاوز 90 يومًا.

وقالت الهيئة حينها إنه يتعين على الشركات الاستعلام عن المتقدم، حال تجاوز حجم تمويله 500 جنيه، كما سيتم استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتقييم الموقف الائتمانى للمقترض بنظام «آى سكور».

كتبت – إيمان القاضى وأحمد على: