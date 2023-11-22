«الرقابة المالية» تتلقى 3 طلبات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التقييم والتصنيف الائتماني  

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

وأوضحت الرقابة المالية أن الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط تضم «MGM للاستشارات المالية والمصرفية» بالشراكة الفنية مع Infomerics valuation and rating الهندية، و بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الإيطالية Crif Ratings بالإضافة إلى « I Score» بالشراكة الفنية مع Standard & Poors والتي تعد واحدة من أكبر 3 جهات تصنيف ائتماني في العالم.

وتابعت أن اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم حاليا بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارتها، والتي راعت ممارسات الشفافية لاختيار الكيانات المؤهلة واقتناص الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة .

وأشارت إلى أن التقارير والخدمات التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها.

ويسهم الترخيص لشركة جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها في تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

وقد منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم ١٥١ أغسطس الماضي، وذلك لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة .

ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.