الرقابة المالية تتفق مع شركات بورصة النيل لجدولة رسوم الخدمة والتطوير

أسماء السيد كشف عدد من مسؤلي الشركات المقيدة في بورصة النيل، عن نتائج الاجتماع الذي عقدة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع عدد من الشركات المقيدة ببورصة النيل، لمناقشة سُبل تحصيل ضريبة رسم خدمة وتطوير بأثر رجعي، موضحين أن رئيس الهيئة وعد بجدولة المبالغ المطلوبة حتى لا ت



أسماء السيد

كشف عدد من مسؤلي الشركات المقيدة في بورصة النيل، عن نتائج الاجتماع الذي عقدة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع عدد من الشركات المقيدة ببورصة النيل، لمناقشة سُبل تحصيل ضريبة رسم خدمة وتطوير بأثر رجعي، موضحين أن رئيس الهيئة وعد بجدولة المبالغ المطلوبة حتى لا تمثل ضغطا على الشركات.

وأوضحوا أن القيمة المطلوبة من الشركات اختلفت من شركة أخرى، حسب رأسمال الشركة وقيمة اﻹيرادات التى يتم تحققها.

وأشاروا إلي أن رئيس الهيئة، وعد خلال الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم، بحضور عدد من شركات بورصة النيل، بجدولة الديون، موضحين أنه سيتم إبلاغ الشركات بالحد اﻷقصى واﻷدني الذي سيتم خلاله تحصيل المبالغ، كما لفتوا إلي أن الاجتماع تطرق لمناقشة أمور متعلقة بالشركات ذاتها.

ونوهوا بأن القيمة المفروضة الخاضة برسم التطوير تمثل 2 في الـ100,000 من الإيراد سنويًا وقيمة رسم الخدمة بنحو 1 في اﻷلف من رأسمال الشركة سنويًا بحد أدني 10 آلاف جنيه وأقصى 25 ألفًا.

وقالوا في سياق متصل، إن تلك المطالبات التى أصدرتها الهيئة مؤخرًا، أثارت غضبًا بين الشركات نظرًا لأن المبالغ تُعد كبيرة مقارنة بحجم الشركات.

ولفتوا إلي أن المطالبات كانت تتعلق بأن يتم تحصيل تلك الرسوم بدءًا من 2018، وليس بأثر رجعي، إلا أنه يتم الاتفاق على تحصيلها بأثر رجعي من خلال جدولتها.

وعقد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً اليوم مع عدد من مسؤولي شركات بورصة النيل لمناقشة سبُل تحصيل رسوم الخدمة والتطوير، إذ أرسلت الهيئة مؤخرًا خطابات للشركات تطالبها بدفع مبالغ مستحقة جراء تلك الرسوم بأثر رجعي.