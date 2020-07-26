الرقابة المالية تتعاقد مع استشارى عالمى لتنفيذ أول جداول اكتوارية لتأمينات الحياة بمصر

أعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم عن فوز Barnett Waddingham المتخصص فى مجال الخبرة الاكتوارية منذ أكثر من 30 عاما فى المملكة المتحدة كأول مكتب استشارى لتنفيذ مشروع إنشاء اول جداول اكتوارية حياة مصرية بتمويل من مؤسسة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين للمسؤولية الاجتماعية وفقا لبروتوكول وقعته الهيئة نهاية مايو الماضى.

ويقدم المكتب الاستشارى Barnett Waddingham خدماته الاكتوارية لأهم الجهات لتابعة لمعهد وجامعة الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة، ويختص بإجراء جداول وأبحاث تحليلية للوفيات والأمراض، ومن ثم يقوم بطرح أدوات عملية من أهمها الجداول الإكتوارية التي يستخدمها الخبراء الإكتواريين بالحياة على نطاق واسع.

الاستشارى تم اختياره من خلال مناقصة عالمية

وكشف هشام رمضان رئيس اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2018 عن قيام اللجنة بطرح مناقصة عالمية، دٌعيت إليها كبرى الشركات الاستشارية العالمية للخدمات الاكتوارية من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والدول الأوروبية لتقديم عروضها الفنية والمالية في ضوء كراسة شروط ومواصفات اللجنة، كما تلقت اللجنة خمسة عروض لاستشاريين اكتواريين من جميع انحاء المملكة المتحدة.

وأضاف أنه بنهاية العام الماضى انتهت اللجنة من تقييم وترتيب الجهات الاستشارية المتقدمة، واختارت المكتب الاستشاري Barnett Waddingham باعتباره المكتب الفائز بتنفيذ المشروع،

وتم التعاقد معه فى اجتماع افتراضى من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء أول جداول اكتوارية مصرية، تُموله مؤسسة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين للمسؤولية الاجتماعية وفقاً لبروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية.

تعرف على أهمية تنفيذ جداول اكتوارية مصرية

وتابع رمضان أن اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية تسعى للقيام بدور مماثل في مصر لتعزيز قدرات شركات تأمينات الحياة على تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، مع ابتكار منتجات جديدة تخدم مختلف فئات المجتمع

وأضاف أن الجداول الاكتوارية المصرية التى سيتم تنفيذها لأول مرة ستحقق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة بشكل أدق.

كما تهدف اللجنة لتوفير التدريب للكوادر الاكتوارية في مصر على الطرق والأساليب المستخدمة في إنشاء تلك الجداول الإكتوارية وتحديثها لتتوافق وتواكب المعايير الإكتوارية الدولية.

ولفت الى ان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد كلف اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول اكتوراى فى مصر بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع، متضمناً إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلى والجزئى والأمراض الحرجة، والجداول المرضية