الرقابة المالية تتجه لزيادة مستهدفات التمويل متناهى الصغر والتأمين

شريف عمركشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أعادت مراجعة بعض المستهدفات الخاصة بالاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المالية، وعدّلت المستهدفات الخاصة ببعض الأنشطة كالتمويل متناهى الصغر، والتأمين المراد تحقيقها فى الفترة من 2018 إلى 2022.

شريف عمر





كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أعادت مراجعة بعض المستهدفات الخاصة بالاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المالية، وعدّلت المستهدفات الخاصة ببعض الأنشطة كالتمويل متناهى الصغر، والتأمين المراد تحقيقها فى الفترة من 2018 إلى 2022.

وقال النشار، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن الهيئة أطلقت الاستراتيجية للحوار القطاعى منذ أبريل الماضى، وبمراجعة المستهدفات المعلنة ظهر زيادة فى نمو قطاع كالتمويل متناهى الصغر بما يزيد احتمالية زيادة المستهدفات حتى عام 2022، بجانب السعى المستمر لزيادة قيمة التأمين بالسوق المحلية.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت، فى أبريل الماضى، إطلاق استراتيجية قومية لتطوير الخدمات المالية، نصت على استهداف مضاعفة عدد العملاء إلى 4 ملايين مستفيد، بجانب زيادة الأقساط والتمويلات من 6 إلى 14 مليار جنيه، كما استهدف زيادة أقساط التأمين لتصل إلى 50 مليار جنيه.

ولفت النشار إلى أن الهيئة أصدرت نسخة منقّحة من الاستراتيجية بعد إجراء العديد من النقاشات مع المختصين، وسيتم الوصول لنسخة نهائية للاستراتيجية ستعرض على المجلس فى الاجتماع المقبل لإقرارها بشكل نهائى.

وأوضح أن الهيئة استحدثت آلية للمراقبة والمتابعة الدورية لبنود الاستراتيجية وقياس مدى النجاح فى تطبيق البنود خلال فترات دورية نصف أو ربع سنوية، وإعلان التحديات التى أدّت لعرقلة التنفيذ، مع السعى لإزالتها.

وأضاف: نركز خلال الفترة الحالية على زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى والترويج للنشاط محليًّا، وفى هذا المجال نخاطب وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالى، لتنفيذ تأمين على الطلاب، بجانب التأمين على طلاب التعليم الأزهرى، وإطلاق وثيقة تأمين على المهنيين بالسوق المحلية، مع السعى لتطبيق سياسة قومية للتأمين على أصول الدولة.

كانت الرقابة المالية قد أعلنت، اليوم، فى بيان صحفى، تصريحات لمحمد عمران، رئيس الهيئة، تؤكد أن تبنّي استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي تعد خطوة أساسية ومهمة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وصرح عمران بأنه تم أخذ العديد من المقترحات التي تمخضت عن الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية والذي تم في أبريل الماضي. وأضاف رئيس الهيئة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالي ومساهمة القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، بما يسمح لكل فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب بتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غير المصرفي، كما أوضح سيادته أن فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية تركز في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنًا فعالًا لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.