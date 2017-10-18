الرقابة المالية تتجه لإيقاف متعاملين على غاز مصر لشبهة التلاعب

شريف عمر ومنى عبدالباري:







تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية، لإيقاف أكواد مستثمرين، وشركات سمسرة، حال ثبوت تورطهم فى تحريك سعر سهم غاز مصر، بحسب نتائج التحقيقات التي تجريها حاليا، وسط جدل بين المتعاملين حول القيمة السوقية العادلة له.







قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية، إن إلغاء التداولات على أسهم غاز مصر يعود لاكتشاف شبهة تلاعبات من جانب بعض المساهمين، وجار التحقيق في الأمر.







وألغت «الرقابة المالية» خلال الفترة الاخيرة العمليات المنفذة على سهم غاز مصر 11 مرة، ما دفع الشركة لإصدار بيان أمس تطالب فيه الهيئة بالتحقيق فى صحة وسلامة التداولات على السهم، نظرا للاستفسارات المتكررة من المساهمين بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات.







وتابع المصدر أن إدارة غاز مصر طالبت الهيئة بالتحقيق فى صحة وسلامة التعاملات على السهم، كى تتبرأ من أي تلاعبات حالية، لا سيما أن التقييم العادل للسهم صدر بـ 175جنيهاً، ورغم ذلك لا يزال هناك طلبات شراء بأسعار أعلى بهدف الصعود بسعر السهم، رغم تسجيل الشركة لخسائر في آخر قوائم مالية معلنة.







وسجلت شركة غاز مصر خسائر بقيمة 53.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وأغلق السهم نهاية تعاملات الثلاثاء، عند مستوى 251.20 جنيه، متراجعاً %1.8.







قال مصدر في شركة غاز مصر، إن الشركة لم ولن تلجأ لاتخاذ أي إجراءات لمقاضاة الرقابة المالية، نتيجة الإلغاءات المتكررة لتداولات السهم، لافتاً إلى أنها تكتفي فقط بمطالبتها بالتحقق من صحة العمليات على السهم.







يذكر أن سهم غاز مصر سجل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ترتب عليها ارتفاع سعر السهم من 52 جنيهًا مارس الماضى، إلى مستويات بين 250 – 280 جنيهًا خلال الشهر الماضى، والجارى.







وبناء على تلك الطفرات السعرية، طلبت الهيئة من غاز مصر في أغسطس الماضى، تكليف مستشار مالي بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم، وعينت شركة أصول عربية التي حددت قيمة السهم بـ 175.39 جنيه.







ووصف محللون ماليون القيمة العادلة للسهم بـ«المتحفظة للغاية» نظرا لعدم اشتمالها على القيمة السوقية للاستثمارات التابعة، البالغ عددها 14 شركة، لا سيما شركة جاسكو – مملوكة بنسبة %15 لغاز مصر- والاكتفاء بالقيمة الدفترية التاريخية فقط لهذه الاستثمارات.







وقال مصدر بشركة غاز مصر، إن معايير تحديد الأسعار العادلة تتيح الاستناد إلى القيم التاريخية للاستثمارات التابعة، ما حدث فعليًا، وبالتالي فإن القيمة العادلة للسهم صحيحة.

