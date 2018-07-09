الرقابة المالية تتبنى مبادرة مستقبل أفضل لصناعة التأمين

مروة عبد النبى : تستضيف الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 17 يوليو المقبل، القائمين على مبادرة "معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين"، ولفيف من قيادات شركات التأمين. قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة لشئون التأمين، إن الهيئة…

مروة عبد النبى :

تستضيف الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 17 يوليو المقبل، القائمين على مبادرة “معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين”، ولفيف من قيادات شركات التأمين.

قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة لشئون التأمين، إن الهيئة قررت تبنى تلك المبادرة والتى تعد الأولى من نوعها فى جميع القطاعات الرقابية العاملة بالدولة والتى تجمع الرقيب مع جميع العاملين بالقطاع التابع لها.

ولفت عبد المعطى إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو الارتقاء بصناعة التأمين من وتفعيل دور القطاع بشكل أكبر من خلال حزمة من الإجراءات المساعدة على تحقيق ذلك تماشيا مع الاستيراتيجية القومية للهيئة والتى تستهدف الوصول بأقساط التأمين إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بـ24 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تستهدف تعميق مساهمة التأمين فى الناتج الإجمالى المحلى البالغ حاليآ 1% وذلك من خلال برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين اعتمادا على مجموعة من السياسات والمبادرات أهمها مد المظلة التأمينية لجميع فئات المجتمع والمعروفة بـ”الشمول التأمينى”.

ومن المعروف أن هذه المبادرة دعى إليها كل من إيهاب خضر ومحمود عرابى –وسطاء تأمين – من خلال عمل جروب بإحدى وسائل التواصل الاجتماعى فى عام 2015 وذلك للتلاحم مع جميع أفراد قطاع التأمين، رقباء ومسؤولين ووسطاء وإداريين، وذلك لتقديم جميع المقترحات الجادة بشأن تطوير قطاع التأمين وزيادة الوعي التأميني لدى فئات المجتمع من خلال المناقشات التى تتم فيما بينهم.

وقال إيهاب خضر أحد مؤسسى مبادرة “معا من أجل مستقبل أفضل لقطاع التأمين”، إن المبادرة كانت بالتعاون مع محمود عرابى – وسيط تأمين والتى ستضم لفيف من قيادات شركات التأمين والوساطة وجميع أطياف القطاع لاتخاذ ما يلزم لتنمية دور القطاع ومواكبة بنسب النمو التى حققتها دول مجاورة لمصر على أيدى خبراء وكوادر مصرية تم استقطابها منذ عشرات السنين لإحداث طفرة بقطاع التأمين لديهم.

وأوضح محمود عرابى المؤسس الثانى بالمبادرة ان أن هذه المبادرة تركز على تطوير صناعة التامين تماشيآ مع توجهات الدولة وإدراج تغطيات إجبارية جديدة والتركيز على التأمين متناهي الصغر فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية الأخيره بشأن إعاده التغطية التأمينية علي الطرق فى ظل ما تتيحه الظروف السياسية الحالية لهذا القطاع والحرص على التركيز عليه بخلاف الفترات السابقة.