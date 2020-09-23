الرقابة المالية تبدي ملاحظات على تقرير القيمة العادلة لسهم سبيد ميديكال

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية ملاحظات على تقرير القيمة العادلة لسهم شركة سبيد ميديكال المعد من شركة كاسل للاستشارات المالية.

وقالت الهيئة فى بيان مختصر للبورصة اليوم الأربعاء إنها تناقشت مع المستشار المالى حول ملاحظات مؤثرة فى التقرير لأخذها فى الاعتبار عند تعديل الدراسة.

وقدرت شركة كاسل للاستشارات المالية القيمة العادلة للسهم فى وقت سابق بـ 3.62 جنيه تمهيدا لزيادة رأس المال.

وقدرت كاسل سهم الشركة بتلك القيمة استنادا إلى طريقة التدفقات النقدية المخصومة قبل زيادة رأس المال.

كما تضمنت الدراسة طريقتين أخريين للتقييم ،أحدهما بطريقة التدفقات النقدية المخصومة (بعد زيادة) رأس المال وتوصلت إلى تقييم السهم بقيمة3.91 جنيه.

أما الطريقة الثانية (مضاعف الربحية) فقد انتهت إلى تقييم السهم بنحو 3.34 جنيه .

وتستعدّ الشركة للانتقال من جداول بورصة النيل إلى جداول البورصة الرئيسية، عبر زيادة رأس المال من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية 150.5 مليون جنيه تقريبا.

سبيد ميديكال توقع اتفاق مع معامل تحاليل المدينة بالاسكندرية

شركة سبيد ميديكال

وأعلنت سبيد ميديكال خلال الأيام العشرة الماضية عن توقيع اتفاقيتين للاستحواذ على سلسلة معامل تحاليل مختلفة فى الإسكندرية والجيزة وبنى سويف.

وأفصحت الشركة اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة معامل المدينة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة صباح اليوم إن هذا الاتفاق ينص على قيامها بإدارة جميع معامل شركة المدينة لطب الإخصاب بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت أن هذا الاتفاق سيضيف لسلسلة معاملها فى الإسكندرية ثلاثة معامل أخرى يتوقع أن ترفع إيراداتها بنسبة 7% سنويا.

وتشمل المعامل الثلاثة، معمل مستشفى المدينة للمرأة فى الإسكندرية المتخصصة فى طب الأسرة والإنجاب والتخصيب.

كما يتضمن الاتفاق، مجموعة معمل مجمع عيادات المدينة الطبى ،إضافة إلى معمل المدينة بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية.

سبيد ميديكال تستحوذ على معامل مصر بفروعها الثمانية

كما وقعت الشركة فى 14 سبتمبر الجارى اتفاقية استحواذ على شركة معامل مصر ذات الفروع الثمانية ببنى سويف والمنيل وأطفيح.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق على شراء كامل أسهم معامل مصر بقيمة مالية حدها الأقصى 10 ملايين جنيه.

ودفعت الشركة مليون جنيه بعد توقيع العقد ، ومن المقرر أن يسدد باقى المبلغ فى 16 ديسمبر القادم طبقا لما سيسفر عنه الفحص النافى للجهالة للمعامل.

وسبق للشركة فى 19 فبراير الماضى، توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على معامل الصفوة بمدينة الإسماعيلية.

كما سبق لها توقيع اتفاق مماثل فى يناير الماضى مع معامل الدخاخنى للتحاليل الطبية الموجودة بمحافظة الجيزة.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية.

وتشمل هذه الشركات: “سبيد لاب” التى بلغ عدد فروعها 51، “سبيد سكان”، “سبيد كلينك”، و”سيتى سبيد” المتخصصة فى مجال التحاليل بمدن القناة والسويس.

ارتفاع أرباح سبيد إلى 7 ملايين جنيه فى ثلاثة أشهر

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 7.1 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 5.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة في 2018.

وكشفت النتائج المجمعة سابقا ارتفاع إيرادات الشركة إلى 25.1 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بإيرادات بلغت 20.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج عن ارتفاع تكاليف الشركة إلى 12.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقارنة بتكاليف بلغت 10.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للشركة أى تغير عن النتائج المجمعة، سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادات.

وأشارت الشركة إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن شركة مستشفيات سبيد (التابعة) لم تبدأ نشاطها حتى الآن،وفقا لإفادة مختصرة مرسلة للبورصة فى 5 مايو الماضى.

وأضافت سبيد ميديكال فى 29 أبريل جهازا جديدا لتحليل البكتريا إلى المعمل الرئيسى للشركة متوقعة أن يساعد فى تنمية الإيرادت بقيمة 4 ملايين جنيه سنويا.