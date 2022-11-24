الرقابة المالية تبدأ تدريب شركات التأمين على معيار 17 المحاسبي الدولي

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا متخصصا للكوادر المهنية بشركات التأمين المصرية بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية.

شرح مفصل للمعيار 17

وتضمن البرنامج شرحا كامل ومفصلا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS 9) مع تحليل المتطلبات الخاصة به وشرح مفصل لمعيار (IFRS 17) وكيفية تطبيقه، حيث استمر البرنامج لمدة أربعة أيام تدريبية بهدف دعم وتدريب الكفاءات المهنية والاطلاع على أحدث المستجدات الدولية.

جانب من البرنامج التدريبي

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة إن تطوير وتدريب الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية يساعد على رفع القدرات والإمكانيات بما يتوافق مع التطورات في هذا الصدد.

المعيار تتفق مبادئه مع متطلبات الرقابة

أضاف فريد أن المعيار الدولي (IFRS17) تتفق مبادئه مع متطلبات الرقابة ومن تلك المبادئ وقد تكون أبرزها هو الاهتمام بإدارة المخاطر، الشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. كما أنه تم إصدار المعيار ( IFRS9)عالميا في ضوء الاستجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.

في ذات السياق قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة ان البرنامج التدريبي تضمن شرح عملية الانتقال الى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 والصعوبات والتحديات ذات الصلة واعداد الميزانية وقائمة الدخل الشامل – بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، وقواعد الانتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وقواعد التصنيف والقياس حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 مع تقديم حالات عملية ومسائل تطبيقية.

تطبيق المعيار لمواكبة التطورات العالمية

أضاف عزام أن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد 17 يشكل فرصة للشركات لمواكبة كافة التطورات العالمية بخصوص المعايير المحاسبية لأنشطة التأمين وكذلك فرصة للجهات الرقابية لتحديث الأطر التشريعية لتتوافق مع متطلبات المعيار الجديد. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تطوير معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بما يتوافق مع تطور المعايير المحاسبية الدولية.

جانب من البرنامج التدريبي

واعتبر أن التزام سوق التأمين المصرية بتطبيق معيار IFRS9 سيعمل على توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.