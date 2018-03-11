الرقابة المالية تبدأ التشغيل الفعلى لسجل الضمانات المنقولة

أحمد دسوقى - منى عبدالبارىأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، بدء التشغيل الفعلى لسجل الضمانات المنقولة.وقال عمران خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بهذه المناسبة، إن السجل يأتي كأحد عناصر منظومة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية والتي تستهدف تحسين مركز مصر بتقر

أحمد دسوقى – منى عبدالبارى

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، بدء التشغيل الفعلى لسجل الضمانات المنقولة.

وقال عمران خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بهذه المناسبة، إن السجل يأتي كأحد عناصر منظومة متكاملة للخدمات المالية غير المصرفية والتي تستهدف تحسين مركز مصر بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

ولفت إلى أن السجل يعد أحد العناصر المهمة للوصول للتمويل، وهو أحد المؤشرات الفرعية بمؤشر ممارسة الأعمال.

وسجل الضمانات المنقولة يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويلات فى ثلاث جوانب تتضمن المنقولات المادية وهي معدات وآلات الإنتاج، والمعنوية الممثلة في الابتكارات وحقوق الملكية، والمنقولات المستقبلية والممثلة في عمليات الاستيراد، وناتج عمليات الإنتاج والمحاصيل الزراعية.