«الرقابة المالية» تبحث آليات تنفيذ قرار العملاء المتعثرين مع شركات التأمين اليوم

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد عقد اجتماع اليوم يضم الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين ومديرى قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى بها لبحث آليات تنفيذ قرار إلزام هذه الكيانات بإمدادها ببيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض فى حالات فرع «الائتمان».

وكانت «الرقابة المالية» أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023 والذى يلزم شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة.

وشمل القرار أيضا إلزام شركات التأمين بإتاحة البيانات الخاصة بسجل الإصدار، متضمنة معلومات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم، وأسباب ذلك، وإصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، إلى جانب البيانات الخاصة بسجل التعويضات، بما فى ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها.

كما أقرت الهيئة أيضا منح شركات التأمين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع القرار، ويجوز مدها إلى 6 أخرى فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

وقال رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بإحدى شركات التأمين أن هناك حاجة لإصدار «الرقابة المالية» دليل لتوضيح آليات تنفيذ ذلك القرار، بجانب توافر منصة إلكترونية مطورة بـ”الهيئة” لتلقى بيانات الإصدار اليومية من القطاع.

وأكد لـ«المال» أن هناك تخوفات خلال الفترة الماضية بين شركات التأمين من الإفصاح عن بياناتها الخاصة بالإصدار بسبب سرية معلومات العملاء، إلا أن السوق ستلتزم بقرارات «الرقابة المالية».

وأشار إلى أن توفير البيانات السابقة للعملاء والوثائق المصدرة له بشركات التأمين المختلفة ستساعد الشركات فى الاستعلام التأمينى عن العميل لمنع حالات التحايل أو الغش وتحديد السعر المناسب لكل حالة وفقا لمعدل خسائرها.

واعتبر أن مهلة الستة شهور كافية للشركات لتوفيق أوضاعها مع القرار، مشيرا إلى أن تجربة «الفاتورة الإلكترونية» ساهمت فى استعداد القطاع تكنولوجيا لتبادل بيانات إصدار الوثائق والتحصيل يوميا مع مصلحة الضرائب.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان صحفى أمس إن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستهدفات متقدمة فى نتائج أعمال شركات التأمين لمضاعفة مساهمتها فى الناتج المحلى، إذ تعمل “الرقابة المالية” على مواكبة التطورات العالمية التى تشهدها الصناعة.

وأشار إلى أن تطوير البيئة التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، إلى جانب المساهمة فى سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء فى قطاع التأمين، لافتا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد كيانات القطاع فى التسويق الإلكترونى وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو.