الرقابة المالية : تأجيل نظر تظلمات أزمة شراء أسهم أمريكانا مصر لجلسة 8 يناير

تضمنت تظلمت، الأول مقدم من المساهم الرئيسى بأمريكانا مصر للاعتراض على قرار رفض تقرير القيمة العادلة لأمريكانا مصر، والثانى مقدم من المساهمين، لإلزام أديبيتو بتقييم السهم وفقاً لآلية صافى الأصول،باعتبارها الأكثر عدالة فى التقييم الحقيقى.

قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل نظر التظلمين المقدمين بخصوص أزمة عرض الشراء الإجبارى لأسهم الأقلية بشركة “أمريكانا مصر”، لجلسة 8 يناير المقبل للاطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة.

وكانت المال قد نشرت عن عقد لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، اليوم، أول جلسات نظر التظلم المقدم من أديبيتو الاماراتية للطعن على قرار الهيئة، برفض تقرير القيمة العادلة لأمريكانا مصر، والمطالبة بتعيين مستشار مالى آخر مستقل، بدون أسباب – على حد وصفها –

كما سيتم فى نفس الجلسة نظر التظلم المقدم من المساهمين، لإلزام الهيئة بتقييم سهم أمريكانا مصر وفقاً لآلية صافى الأصول، باعتبارها الأكثر عدالة فى التقييم الحقيقى.

وقالت مصادر ممن حضرت الجلسة اليوم، إن اللجنة فضلت تأجيل نظر التظلمات، لحين الاطلاع على المستندات، وتحديد جلسة 8 يناير القادم، لاستكمال النظر.

الاقتصادية تؤجل نظر دعوى قضائية لجلسة الأثنين المقبل

وأجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الدعوى المقامة من مساهمى الأقلية بشركة أمريكانا مصر ، ضد شركتى أديبتيو الاماراتية المساهم الرئيسى بشركة أمريكانا مصر، بجانب شركة فينكورب المالية، المستشار المالى المستقل لتقييم أسهم أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية، إلى جلسة الأثنين المقبل.

وكان مساهمو الاقلية بالشركة المصرية للمشروعات السياحية ” أمريكانا مصر” ، قد أقاموا دعوى قضائية ضد شركة فينكورب، بعد اعداد تقرير قيمة عادلة لأسهم أمريكانا عند 4 جنيهات، وهو تقرير رفضته الهيئة لاحقاً بداعى عدم المنطقية، فى وقت يتداول السهم قرب مستويات 17 جنيه.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن محامى مساهمى الأقلية ، أدخل أديبتيو، ضمن القضية، لمنحها كامل الفرصة للدفاع عن نفسها فى القضية.

مطالب بالافراج عن تقرير القيمة العادلة

ولفتت المصادر إلى ان الجلسة شهدت لغطاً حول مدى قانونية إفراج الرقابة المالية، عن النسخة الأصلية من تقرير القيمة العادلة، ففريق طالب الهيئة بعدم اخراج التقرير لدواعى الحفاظ على السرية، وعدم الاضرار بتعاملات سوق المال، فى حين رفض اخريين تلك الخطوة، وأكدوا أن رفض الهيئة للتقرير يوجب اعلانه.

وكانت المحكمة قد صرحت يوم 14 ديسمبر الجارى، للمدعى باستخراج صورة رسمية من تقرير القيمة العادلة المعد من فينكورب، وملاحظات الهيئة عليه، فى الدعوى المقامة منهم للمطالبة بتعويض مادى بقيمة 20 مليون جنيه، من المستتشار المستقلـ، باعى تضررهم من تقييمه لأسهم الشركة ضمن عرض الشراء المقدم من شركة أديبيتو.

ونوهت المصادر أن جلسة الاربعاء ستشهد عرض كافة وجهات النظر، مع احتمالية قوية لصدور قرار من اللجنة فى نفس اليوم، خاصة وأن المدة القانونية الممنوحة من الهيئة للهيئة، لتعيين مستشار مالى آخر، قد انتهت، منذ أيام.

تفاصيل الأزمة

وتعود أزمة أمريكانا مصر إلى موافقة الهيئة، مطلع أبريل 2018، على استثناء أديبتيو – المملوكة لرجل الأعمال الاماراتى محمد العبار – من تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على 90.3% من رأسمال “أمريكانا مصر”، بشكل اعترض عليه مساهمى الأٌقلية، ليحصلوا فى النهاية على قرار بإلزام أديبيتو بالشراء الاجبارى.

واستجابت أديبيتو للقرار، وأبدت موافقتها على تقديم عرض الشراء الاجبارى، بالتزامن مع اقامة دعاوى قضائية لوقف القرار من الأساس ومؤجل نظرها لجلسة 1 فبراير المقبل، وتطور الموقف مؤخراً بعد رفض الهيئة لتقرير القيمة العادلة، لتقدم اديبيتو شكوى لدى وزارة الاستثمار، وجهات حكومية أخرى، لإنهاء أيه عراقيل تواجه إعادة هيكلة استثمارات المجموعة فى مصر، ومنها فصل ذراع المطاعم عن المصانع.