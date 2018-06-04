الرقابة المالية: التمويل العقارى يرتفع الى 8.7 مليار جنيه نهاية فبراير

أحمد الدسوقىقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى نشاط التمويل العقارى الممنوح من الشركات ارتفع الى 8.7 مليار جنيه بنهاية فبراير 2018 ، مقارنة بـ 7.3 مليار نهاية فبراير 2017 ، بمعدل ارتفاع بلغ 19%.واشارت الهيئة فى احدث تقاريرها الى ان الشركات ضخت خلال شهرى يناير وفبراير 2018 ، نحو 30

أحمد الدسوقى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى نشاط التمويل العقارى الممنوح من الشركات ارتفع الى 8.7 مليار جنيه بنهاية فبراير 2018 ، مقارنة بـ 7.3 مليار نهاية فبراير 2017 ، بمعدل ارتفاع بلغ 19%.

واشارت الهيئة فى احدث تقاريرها الى ان الشركات ضخت خلال شهرى يناير وفبراير 2018 ، نحو 309 ملايين جنيه ، مقارنة بـ 421 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل تراجع بلغ 26.5%.

ولفتت الى ان اجمالى ارصدة التمويل العقارى لدى الشركات ارتفع الى 3.6 مليار جنيه بنهاية فبراير 2018، مقابل 3.2 مليار بنهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة بلغ 11%.