عقـــارات

الرقابة المالية : التمويلات العقارية ترتفع بنسبة 17.4% خلال أكتوبر الماضي

لتبلغ 281 مليون جنيه
محمود زكي 7:50 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 7:50 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 17.4%، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

وقال أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية إن إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال شهر أكتوبر من العام الحالي سجلت حوالي 281.3 مليون جنيه.

وأوضح التقرير الصادر أن التمويلات العقارية خلال نفي الشعر من العام الماضي سجلت حوالي 239.5 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  المجتمعات العمرانية تستهدف 2.7 مليار جنيه من بيع أراضٍٍ في مدينة 6 أكتوبر

وأشارت الرقابة المالية إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح خلال شهر أكتوبر سجل حوالي 129.5 مليون جنيه في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 92 مليون جنيه بزيادة 40%.

وذكر التقرير الصادر أن عدد عقود التمويلات العقارية خلال أكتوبر من العام الحالي بلغت 223 عقد بتراجع بلغ 75% عن نفس الشهر من العام الحالي والتي سجلت 911 عقدا.

اقرأ أيضا  «الإسكان» : حجز 81 وحدة بمباني المجمعات الصناعية في العاشر من رمضان

وبلغت إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقارى في نهاية أكتوبر 2020 مبلغً 9.7 مليار جنيهً مقارنةً بمبلغ 5.9 مليار جنيهً فيً أكتوبر 2019.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

2.3 مليار جنيه إجمالي القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري في 10 شهور

محمود زكي 8:11 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«الإسكان» : حجز 81 وحدة بمباني المجمعات الصناعية في العاشر من رمضان

خالد الأسمر 7:15 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي للبيع في مدينة حدائق أكتوبر

محمود زكي 6:30 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

الإسكان : إقبال على حجز 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية بالعاشر من رمضان

محمود زكي 6:19 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

طرح أراض للبيع بآلية التخصيص الفوري في العاصمة الإدارية الجديدة

محمود زكي 5:59 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

وزير الإسكان يناقش منظومة إصدار تراخيص البناء على مستوى الجمهورية

خالد الأسمر 11:35 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20