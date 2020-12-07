الرقابة المالية : التمويلات العقارية ترتفع بنسبة 17.4% خلال أكتوبر الماضي

ارتفعت التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 17.4%، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

وقال أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية إن إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال شهر أكتوبر من العام الحالي سجلت حوالي 281.3 مليون جنيه.

وأوضح التقرير الصادر أن التمويلات العقارية خلال نفي الشعر من العام الماضي سجلت حوالي 239.5 مليون جنيه.

وأشارت الرقابة المالية إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح خلال شهر أكتوبر سجل حوالي 129.5 مليون جنيه في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 92 مليون جنيه بزيادة 40%.

وذكر التقرير الصادر أن عدد عقود التمويلات العقارية خلال أكتوبر من العام الحالي بلغت 223 عقد بتراجع بلغ 75% عن نفس الشهر من العام الحالي والتي سجلت 911 عقدا.

وبلغت إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقارى في نهاية أكتوبر 2020 مبلغً 9.7 مليار جنيهً مقارنةً بمبلغ 5.9 مليار جنيهً فيً أكتوبر 2019.