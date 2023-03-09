الرقابة المالية: ارتفاع أقساط التأمين إلى 56.2 مليار جنيه خلال 2022

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن حصاد عام 2022 عن ارتفاع إجمالى أقساط قطاع التأمين إلى 56.2 مليار جنيه العام الماضي مقابل 47.5 مليار جنيه فى عام 2021 وبمعدل نمو 18.5%.



كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن سداد شركات التأمين إلى 27.3 مليار جنيه العام الماضي مقارنة ب 23.4 مليار جنيه خلال 2021 وبنسبة ارتفاع 16.7%.

واضاف فريد أن إجمالى حقوق حملة الوثائق ارتفع إلى 103.2 مليار جنيه فى عام 2022 مقابل 88.3 مليار جنيه فى 2021 و بنسبة نمو 16.9%.

ارتفاع استثمارات شركات التأمين إلى 153.3 مليار جنيه

وأشار إلى ارتفاع إجمالى استثمارات شركات التأمين إلى 153.3 مليار جنيه فى عام 2022 مقابل 103.9 مليار جنيه وبمعدل نمو 17.1%.

و كشف تقرير حصاد 2022 عن زيادة فائض النشاط التأمينى بشركات التأمين إلى 8.6 مليار جنيه العام الماضي مقارنة ب 5.6 مليار جنيه فى 2021 وبنسبة نمو 53.6%.

أصول قطاع التأمين تقفز إلى 178.4 مليار جنيه



وارتفع إجمالى اصول شركات التأمين إلى 178.4 مليار جنيه العام الماضي مقابل 151.4 مليار جنيه فى 2021 وبمعدل نمو 17.8%.