«الرقابة المالية»: ارتفاع أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 126.5 مليار جنيه العام الماضي

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق للتأمين الخاصة تعتبر أحد المكونات الرئيسية لأنشطة التأمين فى مصر والدور المكمل لشركات التأمين، وهى تلك الصناديق التى تساهم فى توفير مجموعة متعددة من نظم الادخار ومزايا التقاعد.

وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفي لاستعراض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية 2022/2026 أن صناديق التأمين الخاصة تتنوع فى أنماطها بين المزايا المحددة والاشتراكات المحدود وبعضها يوفر معاشات إضافية إلى جانب نظم المعاشات الحكومية التى توفرها الدولة.

وأشار إلى أن صناديق للتأمين الخاصة تعد أداة مهمة للادخار وهى عبارة عن نظم تأمينية يتم تأسيسها بشكل منفصل عن الجهة المنشئة، وقد بلغ عدد صناديق للتأمين الخاصة السارية 694 صندوقا بنهاية عام 2021 يستفيد منها 5 ملايين، وقد بلغت أصول تلك الصناديق 102.3 مليار جنيه فى 2020 منها 19 صندوقاً يفوق حجم الصندوق الواحد مليار جنيه.

ولفت إلى أنه بلغ عدد الصناديق التى يتراوح حجمها بين 250 مليون جنيه إلى أقل من مليار جنيه حوالى 45 صندوق فى حين بلغ عدد الصناديق صغيرة الحجم أقل من 250 مليون جنيه حوالى 622 صندوقا.

وبلغت القيمة التقديرية لأصول صناديق للتأمين الخاصة حوالى 126.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة مع 67.9 مليار جنيه فى عام 2017 بمعدل نمو 86.3% هلال الأعوام الأربعة الماضية.