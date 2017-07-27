الرقابة المالية: إيقاف شركة سيتي ستارز لمدة عام

رجب عزالدينقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف نشاط شركة سيتي ستارز لتداول الأوراق المالية، بشكل مؤقت لمدة عام.وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة، اليوم الخميس: "تبدأ فترة الإيقاف اعتباراً من 25 يوليو الجارى لمدة عام كامل، علماً بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها ف

رجب عزالدين

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف نشاط شركة سيتي ستارز لتداول الأوراق المالية، بشكل مؤقت لمدة عام.

وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة، اليوم الخميس: “تبدأ فترة الإيقاف اعتباراً من 25 يوليو الجارى لمدة عام كامل، علماً بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة رقم (13) لسنة 2017 بتاريخ 2 مارس الماضى”.

فى سياق متصل، قرر مجلس إدارة الهيئة تصفية أعمال شركتى جاستون للاستشارات المالية، وسكاي لاين القابضة.

وجاءت هذه القرارت وفق قرارات الجمعيات العامة غير العادين للشركتين، ووفقاً للمادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.