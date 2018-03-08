الرقابة المالية: إضافة أغراض جديدة للإسماعيلية للصناعات الغذائية

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على سير شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، فى إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لإضافة الغرض الجديد.ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 26 فبراير الماضى، على إضافة نشاط إنتاج وتعبئة وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة، م

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على سير شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، فى إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى لإضافة الغرض الجديد.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 26 فبراير الماضى، على إضافة نشاط إنتاج وتعبئة وتغليف وتسويق المنتجات الغذائية المختلفة، مثل الخل الطبيعي الغذائي والمخللات والبطاطس والمواد الغذائية الخام والنصف مصنعة وتسويق هذه المنتجات محليًا وخارجيًا، إلى أغراض الشركة.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 134% إلى 8.2 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 3.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة منذ 2016.

