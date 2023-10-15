الرقابة المالية: إصدارات السوق الأولية ترتفع 207 مليارات جنيه في 7 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات السوق الأولية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي بنسبة 11.3%، مقارنة بـ186.2 مليار في الفترة ذاتها من 2022.

وكشفت الرقابة المالية في تقرير لها القيمة الإجمالية توزعت بين قيمة إصدرات الأسهم البالغة 125.14 مليار جنيه وإجمالي تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس مال بـ45.33 مليار، إضافة إلى قيمة إصدارات الأوراق المالية خلاف الأسهم بـ 36.8 مليار جنيه.

عدد إصدارات السوق الأولية يتراجع إلى 1656 إصدارًا

وتراجع عدد إصدرات السوق الأولية إلى 1656 إصدارًا خلال الـ7 أشهر المنتهية في يوليو 2023 مقارنة بـ 1883 إصدارًا في الفترة ذاتها من 2022.

وكان التراجع الأكبر في إجمالي عدد إصدارات الأسهم من 1809 إصدارات إلى 1573 إصدارًا في حين ارتفع إجمالي عدد إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم من 12 إلى 21 إصدارًا.

واستقر إجمالي عدد إصدارات تعديل القيمة الاسمية وتخفيض رأس المال دون تغيير.