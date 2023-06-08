«الرقابة المالية»: أقساط التأمين تنمو في الربع الأول من 2023 بنسبة تناهز 37%

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية لأول 3 أشهر من 2023، أن نسبة نمو الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات والأشخاص وتكوين الأموال بلغت 37.3%، حيث كان إجمالي الأقساط في 2022 في الـ3 شهور الأولى من 2022 ما يقرب من 13,3 مليار جنيه، بينما نمت في نفس المدة من 2023 ووصلت إلى ما 18,2 مليار جنيه تقريبًا.

وتقرير الأداء للأنشطة المالية غير المصرفية؛ الصادر من خلال بيان هيئة الرقابة المالية، يرصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.

وبيّن تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد جاوزت 8,7 مليار جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس 2023، بينما بلغت 5,5 مليار جنيه تقريبًا في نفس الفترة من 2022، وذلك ما يعني نمو تلك القيم بنسبة 59.7% بالمقارنة.

وأوضح تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن ما حُصّل من الأقساط لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال قد ناهز 9,5 مليار جنيه تقريبًا، في أول 3 شهور من 2023، وانخفض عنه إجمالي المحصّل بنفس المدة في 2022، حيث بلغ 7,8 مليار جنيه تقريبًا.