الرقابة المالية: أقساط التأمين تناهز 17.6 مليار جنيه الربع الثاني من 2023

أعلنت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، في تقريرها الربع سنوي، أن أقساط قطاع التأمين الإجمالية ناهزت بالربع الثاني من 2023 (أبريل – يونيو) 17.6 مليار جنيه، مقارنة مع 14.5 مليار جنيه تقريبا، بذات الفترة من 2022، بمعدل نمو بلغ 21.2%.

وأفادت الهيئة بأن إجمالي تعويضات شركات التأمين بلغت نحو 8.2 مليار جنيه تقريبا، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل ما يقرب من 6.1 مليار جنيه، للفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 34.7%.

وسددت شركات التأمين تعويضات لعملاء “التجاري” بقيمة 7.2 مليار جنيه تقريبا خلال الربع الثاني من 2023، مقابل ما يناهز 5.4 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 33.6%.

وعوّضت شركات التأمين عملاء “التكافلي” بمليار جنيه تقريبا خلال الربع الثاني من 2023، مقابل ما يقرب من 700 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 43.3%.

وحققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالي أقساط بفروع “التجاري”، بقيمة 15.1 مليار جنيه تقريبا في الفترة من بداية أبريل إلى نهاية يونيو من العام الحالى، مقابل ما يقرب من 11.8 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة، بمعدل نمو 27.5%.

وحصدت أقساط تأمين “التكافلى” 2.5 مليار جنيه تقريبا بالربع الثانى من 2023، مقابل ما يناهز 2.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بمعدل انخفاض سلبى 7.1%.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقريرات متعددة تستعرض فيها أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية والجهات ذات العلاقة بها والمتعاملين معها، وتعد “الهيئة” تلك التقارير بأبرز ملامح الأداء الرقابى والخدمى لمختلف إدارتها، وتشمل ملخص نشاط سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.