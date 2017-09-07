الرقابة المالية: أرصدة التخصيم ترتفع إلى 4.4 مليار جنيه



QNB الأهلي تستحوذ على 56.5% من النشاط



أحمد الدسوقى



قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة “التخصيم”، ارتفعت إلى 4.4 مليار جنيه فى يوليو 2017، مقابل 2.7 مليار فى يوليو 2016.



وأشار التقرير الشهرى الذى تصدره الهيئة، إلى أن حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع استحوذت على 61% من اجمالى الأرصدة، بينما استحوذت الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع على 38% فقط .



وكشف أن عدد العملاء ارتفع من 243 فى يوليو 2016 إلى 272 عميلاً فى يوليه 2017 ، مشيرا الى ان عدد الشركات زاد أيضا من 7 إلى 8 في الفترة نفسها بعد الترخيص لشركة جديدة.



من ناحية أخرى قال التقرير إن شركة QNB الأهلى للتخصيم استحوذت على 56.5% من النشاط خلال يوليو 2017، فيما حلت المصرية للتخصيم فى المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 18.4%، بينما جاءت شركة درايف للتخصيم فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 16.7%..



ولفت إلى أن شركة القاهرة للتخصيم استحوذت على 3.2% من النشاط، خلال الفترة ذاتها، فى حين احتلت المصرية لضمان الصادرات المرتبة الخامسة بحصة بلغت 2.2%.