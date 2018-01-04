الرقابة الصناعية تواصل حملاتها على المصانع المستوردة للخامات

قابيل: رصد مخالفات قيمتها مليار جنيه وشملت استيراد المصانع مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع إبراهيم المناسترلي : الحملات شملت مستلزمات الإنتاج المستوردة لـ 40 مصنعاً في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية إجراء 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع واعتماد 811 مركز صيانة وإصدار 2000 رخصة مراجل بخارية وإعداد 5 آلاف و458 دراسة فنية لحساب نسب الهالك والفاقد محمد ريحان: أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً كاملا بين مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإحكام الرقابة علي دخول مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية عبر المنافذ الجمركية، مشيرا إلي أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التي استوردها 40 مصنعاً حتي شهر ديسمبر الجاري، تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية. وقال الوزير إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية. وقال الوزير إن حملات التفتيش علي المصانع رصدت مخالفات بقيمة مليار جنيه، مشيرا إلي أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة، لتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية . وقال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحملات التي تم تنفيذها علي المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة مثل مستلزمات إنتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية، مشيراً إلي قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الإنتاج الصناعي بغرض الاتجار بها، وكذلك استيراد مستلزمات إنتاج ليس لها علاقة بالمنتج المرخص له بإنتاجه بغرض الاتجار. وأشار إلي أنه تم أيضا رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج باستغلال السجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع بالأسواق، لافتا إلي أن بعض الشركات تحصل علي إعفاءات جمركية علي مستلزمات الإنتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الصدد بدون وجه حق، و وصلت قيمة هذه الإعفاءات إلي حوالي 25 مليون جنيه . ومن ناحية أخرى، تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تقريراً شاملاً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال عام 2017 و أشار التقرير إلى أن المصلحة قامت بإجراء ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما قامت المصلحة أيضا بعمل 5 آلاف و458 دراسة فنية حول معدلات الاستخدام، ونسب الهالك والفاقد للمنتجات المختلفة والتي ساهمت في الحفاظ على حق المصدرين في الحصول على الإعفاءات التي منحتها الدولة في مجال رد الرسوم الجمركية، وتستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. و أوضح “المانسترلى” أن المصلحة قامت خلال عام 2017 بإصدار 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية ومتابعتها للتأكد من التشغيل الآمن لها، و قامت باعتماد 26 مطبعة لمواد التعبئة و التغليف، بما يضمن تعبئة المنتجات في عبوات معلومة المصدر ويسهل تتبعها أثناء تداولها في الأسواق، فضلاً عن اعتماد 811 مركزا لصيانة السلع والأجهزة، والتأكد من ضرورة تأهيل هذه المراكز فنيا لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمواطن في مجال الصيانة و الإصلاحات، مشيراً إلى قيام المصلحة ببحث 3 آلاف و300 شكوى واستفسار وتمت متابعتها والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة.