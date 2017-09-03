الرقابة الصناعية تفحص 500 شكوى خلال 8 شهور

تلقى 900 استفسار.. وحل 60% من الشكاوى محمد ريحان أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن وحدة دليل المواطن بمصلحة الرقابة الصناعية، التابعة للوزارة، كثفت من أنشطتها خلال الـ 8 شهور الماضية، لحل مشكلات المواطنين ودراسة الشكاوى والرد علي استفساراتهم ووضع حلول مناسبة. وقال الكيميائي إبراهيم المانس

تلقى 900 استفسار.. وحل 60% من الشكاوى





محمد ريحان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن وحدة دليل المواطن بمصلحة الرقابة الصناعية، التابعة للوزارة، كثفت من أنشطتها خلال الـ 8 شهور الماضية، لحل مشكلات المواطنين ودراسة الشكاوى والرد علي استفساراتهم ووضع حلول مناسبة.

وقال الكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، في بيان تم نشره اليوم، إن الوحدة تلقت 500 شكوى تنوعت بين تكرار الأعطال وسوء الخدمات المقدمة من الشركات المنتجة وأحالتها الوحدة للإدارات الفنية المختصة لبحثها والسعى لحلها.

وأضاف أن الوحدة تلقت 900 استفسار عن مراكز الخدمة المسجلة والتى يمكن التعامل معها والتى يتم الرد عليها فى حينه من خلال قاعدة البيانات المسجلة بالمصلحة.

وأكد المانسترلى أن الوحدة استطاعت حل 60% من الشكاوى التي وردت إلي المصلحة خلال الـ 8 شهور الماضية، لافتا إلي أن النسبة المتبقية جارٍ دراستها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفحص الأجهزة محل الشكاوى.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين المصلحة ومسئولى مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة والتى تنتج عنها أغلب الشكاوى عن طريق الاجتماعات الدورية وذلك للتأكيد على ضرورة الحلول وإنهاء شكاوى المواطنين تنفيذا لإستراتيجية المصلحة.

وأوضح أن المصلحة تعاونت مع وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى وهيئة سلامة الغذاء بمشاركة فنيين متخصصين بالمصلحة في المعاينات الميدانية للمصانع المنتجة للوجبة المدرسية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والصحية والمطابقة للمواصفات القياسية وذلك في إطار تقييم الشركات الموردة للوجبات المدرسية للعام الدراسى 2017/2018.