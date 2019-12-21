اقتصاد وأسواق

الرقابة الصناعية تجري 11 ألفا و89 حملة تفتيشية على المصانع خلال 11 شهرا

المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع
محمد ريحان 11:28 ص, السبت, 21 ديسمبر 19 11:28 ص, السبت, 21 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة و الصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت خلال الـ 11 شهر الأولي من عام 2019 بإجراء 11 ألفا و 89 حملة تفتيشية على المصانع ، كما تم إجراء 19 ألفا و 911 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و 492 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت و الدروباك، و 14 ألفا و 400 دراسة فنية متنوعة و 19 دراسة مستلزمات إنتاج .

و منحت مصلحة الرقابة الصناعية ترخيصا لـ 3 آلاف و 973 مرجلا بخاريا و آلة حرارية ، و اعتماد 824 مركز خدمة و صيانة ( خدمات ما بعد البيع ) و تسجيل 49 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة و التغليف ، و ترخيص واحد لنقل و تداول النفايات و المواد الخطرة الصناعية ، كما قامت المصلحة من خلال و حدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2294 استفساراً و 1322 شكوى.

و قال المهندس محمد حلمى القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع و التأكد من تطبيقها لمواصفات و معايير الجودة ، لافتا إلي أن الشهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة ، و ذلك تماشياً مع خطة و توجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية و الحفاظ على صحة و سلامة المستهلك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

ملف الكاتب محمد ريحان

اقرأ أيضاً

«الرقابة الصناعية» تجري 9468 حملة تفتيشية على المنشآت

محمد ريحان 12:31 م, الثلاثاء, 8 أكتوبر 19

الرقابة الصناعية: 7708 حملات تفتيشية على المصانع

محمد ريحان 1:31 م, الأثنين, 12 أغسطس 19

«الرقابة الصناعية» تجرى 3469 حملة تفتيش على المصانع

محمد ريحان 7:00 ص, الأحد, 21 أبريل 19