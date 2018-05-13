الرقابة الشرعية: الصكوك ستساهم في خفض عجز موازنة الدولة

أسماء السيدتوقع محمد البلتاجي نائب أول مدير عام اﻹدارة العامة للرقابة الشرعية وبنك مصر، ورئيس مجلس اﻹدارة بجمعية التمويل اﻹسلامي، أن تساهم آلية الصكوك في تخفيض عجز الموازنه العامة للدولة.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وورش الشمول المالي الذي نظمه معهد الخدمات المالية، تحت عنوان دور القطاع المالي

أسماء السيد

توقع محمد البلتاجي نائب أول مدير عام اﻹدارة العامة للرقابة الشرعية وبنك مصر، ورئيس مجلس اﻹدارة بجمعية التمويل اﻹسلامي، أن تساهم آلية الصكوك في تخفيض عجز الموازنه العامة للدولة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وورش الشمول المالي الذي نظمه معهد الخدمات المالية، تحت عنوان دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول المالي محليًا ودوليًا، أن العديد من البنوك والمؤسسات المالية أبدت رغبتها بآلية الصكوك وهو ما يُبشر باجتذاب العديد من اﻷموال .

وأقر البرلمان مؤخرًا تعديلات قانون سوق المال وتضمنت التعديلات إدخال أدوات جديدة من بينها بورصة العقود اﻵجلة والصكوك.