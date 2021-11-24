الرقابة التجارية بالإسكندرية تنظم حملة على محطات تموين السيارات

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية فى مديرية تموين الإسكندرية برئاسة سليمان الطيب، و إشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، بحملة على محطات تموين السيارات، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة حماية لأموال الدعم.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط محطة تموين سيارات، وذلك للتصرف في كمية 29500 تسعة وعشرون الف وخمسائة لتر مواد بترولية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وفى السياق ذاته، أجرى المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مدير مديرية تموين الإسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى أمس عدة جولات على الأنشطة التموينية للاطمئنان و متابعة سير العمل وطمأنة السادة المواطنين.



وبدأت الجولات لزيارة مفاجأة لمطحن الدخيلة و تابع مراحل الإنتاج و عبوات الدقيق و الأوزان و مراجعة السجلات وترخيص سيارات نقل الدقيق، كما استكملت الجولات بالمرور على المخابز و المجمعات الاستهلاكية و البقالين التموينين و محطات تموين السيارات.



وصرح المهندس محمود القلش، المتحدث الإعلامى باسم المديرية، أن حملات المديرية المتمثلة فى إدارة رقابة المديرية والإدارات الفرعية أجرت التفتيش و الرقابة على المخابز وبقالين التموين والمجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز لمتابعة ٧ مليات إنتاج الخبز وصرف السلع التموينية للمواطنين بدون أزمات أو تكدسات، وأن جولات وكيل الوزارة هى رسالة طمأنينة للمواطن السكندرى، ورسالة تحذيرية لمن تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة.