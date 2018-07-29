الرقابة الإدارية: نفحص ملفات نزاعات ضريبية بقيمة 900 مليار جنيه

أحمد صبرىقال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن هناك 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية مستحقة للدولة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويجرى فحص ملفاتها لتقديم موقفها للرئيس.وأشار عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، إلى

أحمد صبرى

قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن هناك 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية مستحقة للدولة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ويجرى فحص ملفاتها لتقديم موقفها للرئيس.

وأشار عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، إلى أنه خلال 15 يومًا سيتم الانتهاء من دراسة الملفات وتقديم موقفها للرئيس، مؤكدًا أن هناك 33 ألف ملف تم ميكنتهم من 94 ألفًا يتم فحصها.

وأكد أن هناك 5 مليارات جنيه من تلك الأموال تم ربطها وتحصيلها من الممولين حتى أمس، مؤكداً أن المشروع الجديد يساعد فى حل تلك المشاكل.